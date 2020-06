Samsung integriert Playstation Now in Smart TVs

Wie Samsung und Sony mitteilten, wird der in Europa erst kürzlich gestartete Streaming-Dienst Playstation Now im kommenden Jahr auch in Samsung-Geräten integriert werden. Der Zugriff erfolgt über eine neue App, die das TV-Gerät de facto in eine Spielekonsole verwandelt. Bislang hat Sony das Angebot auf Playstation-3-Spiele beschränkt, von diesen sind aber über 200 bei Playstation Now verfügbar. Um spielen zu können, ist ein Controller notwendig - die Konsole an sich fällt allerdings weg.