Sekiro: Neues Ninja-Spiel von Dark-Souls-Machern

Der nächste Titel von From Software heißt Sekiro: Shadows Die Twice und handelt von einem Ninja mit einer Armprothese, die in eine Waffe verwandelt werden kann. Der Titel wurde bereits im Vorjahr auf der Preisverleihung der The Game Awards angedeutet, nun wurde es offiziell enthüllt und Gameplay gezeigt. Mit dem Titel wendet man sich vom bekannten Mittelalter-Szenario ab und setzt nun auf Japan, die Heimat des Entwicklers From Software.