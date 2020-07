So sehen die Verpackungen der PS5-Spiele aus

Das gezeigte Spiel Spider-Man: Miles Morales ist die Fortsetzung des Adventures um den Marvel-Superhelden, mit dem Insomniac 2018 einen Hit landete. Der neue Held, Miles Morales, wird dabei vor allem Fans des letzten Kinofilms um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft abholen. Der Junge spielte die Hauptrolle in "Into the Spiderverse", der inzwischen als einer der besten Spider-Man-Filme aller Zeiten gilt.