Sony zeigt erstmals Spiele für die PlayStation 5

Bis zum Launch der PlayStation 5 im Herbst wird es zwar noch etwas dauern. In Kürze will Sony allerdings erstmals einige Games für die neue Konsole vorstellen. Das Unternehmen kündigte an, dass die ersten PS5-Titel am kommenden Donnerstag, 4. Juni in einem digital übertragenen Event zu sehen sein werden. Interessierte User können den Stream über Twitch oder YouTube verfolgen. Auch auf der offiziellen PS5-Webseite wird die Ankündigung live übertragen.