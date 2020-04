PlayStation 5: Neuer Controller offiziell präsentiert

Adaptive Trigger wurde in die L2- und R2-Tasten integriert. Damit sollen PS5-Nutzer die Kraft, die hinter ihren Aktionen steckt, auch wirklich spüren könnt, beispielsweise beim Spannen eines Bogens, um einen Pfeil abzuschießen, heißt es in dem Blogeintrag. Um die neuen Hardware-Komponenten in den Controller einbauen zu können, hat Sony den Winkel der Handtrigger geändert und einige kleine Anpassungen am Griff vorgenommen.