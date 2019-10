Sony kündigt Playstation 5 für Weihnachten 2020 an

In einem Blogpost hat Sony bestätigt, dass seine neueste Konsole unter dem Namen Playstation 5 veröffentlicht wird und an Weihnachten 2020 in den Handel kommt. Dass das keine große Neuigkeit ist, merkt das Unternehmen selbst an und präsentiert daher zusätzlich ihr Konzept für den neuen Controller, der zusammen mit der Playstation 5 veröffentlicht wird.