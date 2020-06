Sony verkauft limitierte Retro-Playstation 4 um 25 Euro

Wie Eurogamer berichtet, wird in Großbritannien der reguläre Verkauf der limitierten PS4 online am 15. Dezember starten. In den USA fand eine solche Vorbestell-Aktion bereits am 8. Dezember statt. Die Konsolen waren innerhalb von wenigen Minuten vergriffen, der Server des Sony Online Store brach aufgrund der zahlreichen Anfragen zusammen.