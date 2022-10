Splatoon 3 im Test: Anstreichen macht süchtig

Die dritte Auflage von Nintendos Farbschlacht - Splatoon 3 - hatte eine schwierige Aufgabe: Fans wollten gleichzeitig etwas Neues, ohne das Kernspiel zu verwässern. Das ist gar nicht so einfach - vor allem, wenn man bedenkt, dass der Shooter auf einer alten und eher schwachen Konsole, der Nintendo Switch , laufen muss. Daher war ich äußerst skeptisch, ob mir Teil 3 so viel Spaß machen würde wie die Vorgänger. Umso erleichterter bin ich darüber, wie gelungen er ist.

Am Kernspiel hat sich nichts geändert. Die Farbschlacht “Revierkampf” bleibt das Herzstück des Spiels: 2 Teams mit je 4 Spieler*innen versuchen möglichst viel Bodenfläche der Map in ihrer Farbe anzustreichen. Ein Mix aus neuen und bekannten Maps sorgt dabei für Abwechslung. Einerseits lernt man neue Karten kennen, andererseits kann man bereits bekannte intuitiv einfärben.

Ein Spiel für jede*n

Das Spiel steht und fällt mit dem Team, das man zufällig erwischt, wenn man nicht gemeinsam mit 3 Freund*innen spielt. Ich habe jetzt einige Zeit täglich online gespielt. In jeder Runde war ich die Person, die sich tatsächlich um das Einfärben der Karte gekümmert hat, der Rest hat sich gegenseitig bekämpft.

Mir macht es aber tatsächlich viel Spaß, die ganzen Farbflächen schön sauber auszufüllen. Das zeigt vor allem, wie clever und spannend das Spielprinzip immer noch ist. Ich kann Punkte sammeln und den Sieg für das Team holen, ohne permanent in den Zweikampf gehen zu müssen. Wenn ich das aber möchte, kann ich mein Spiel darauf anpassen.

Natürlich sind auch wieder die Arenakämpfe dabei, in denen die beiden Gruppen jeweils eine Basis erobern und verteidigen müssen. Das funktioniert am besten, wenn man mit Freunden in einem Team spielt. Wer sich nach Ranglisten sehnt, wird hier seine Freude haben. Und auch der Salmon-Run, in dem man zusammen mit Freunden Gegnerwellen überstehen muss, ist wieder dabei. Das macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber nicht neu.