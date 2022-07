Xenoblade Chronicles 3 im Test: Krieg ist doof, also kämpfen wir

Karge Landschaften strapazieren die Nerven

Während die Welt von Xenoblade Chronicles 3 zu Beginn noch riesig und abwechslungsreich erscheint, schwindet dieser Eindruck bald. Sie ist eher unnötig verwinkelt und nach dem dritten Wasserfall und der vierten befreiten Kolonie schaut irgendwie alles gleich aus.

Auch die Monster, die zahlreich die Landschaft bevölkern, wirken nach über 40 Stunden oft recycelt. Das Fell hat vielleicht eine andere Farbe, aber in dem Gebiet, das man vor 15 Stunden erkundet hat, waren schon genau diese Tiere/Monster zu sehen.

Die Karte ist nicht besonders gut. Versucht man sich nur danach zu orientieren, hat man in einigen Gebieten keine Chance, das gewünschte Ziel zu finden. Zum Glück kann man eine Navigationshilfe einschalten, die einen als rote Linie zum Missionsziel führt. Die ist zwar auch manchmal unnötig auf Umwegen oder schlicht verwirrt, hat mich aber ein paar Mal davor bewahrt, aus Frust das Spiel zu beenden.

Nervenzehrend sind auch die Sprachausgaben, die sich ständig – ja wirklich ständig – wiederholen. Nach jedem Kampf gibt es ein Kommentar eines Charakters und die sind immer gleich. Ich kanns nicht mehr hören. „Did you see me in action Mio?“ - „Sure did Sena, you looked great!“ Ja Sena, verdammt noch mal! Du hast auch schon die ersten 100 Mal gut im Kampf ausgeschaut, jetzt hör endlich auf zu fragen! Und wenn Eunie zum 800sten Mal „Did you hear that Noah? Lanz wants something meatier“ sagt, wird es auch nicht lustiger.