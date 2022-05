Nintendo Switch Sports im Test: Partyspaß mit Schwächen

Jetzt gibt es endlich einen Nachfolger für die Switch. Der macht spielerisch ganz viel richtig und knüpft damit nahtlos an den Vorgänger an. Den Preis rechtfertigt das aber nicht.

Als 2006 die Wii auf den Markt kam, legte Nintendo ein kleines Sport-Spiel bei, das bis heute für großen Spaß sorgt. In Wii Sports konnte man Bowlen, Tennis spielen, Boxen und das alles zusammen mit Freunden und der Familie. Es war simpel, aber es zeigte, was die Bewegungssteuerung der neuen Konsole konnte.

Erstmal denkt man: Super, taktischer Schwertkampf, gib her. Allerdings endet das Spiel gegen echte Gegner eigentlich immer in wildem, planlosem Herumgefuchtel . Gegen die KI ist es hingegen schnell langweilig. Die Steuerung ist meistens gut, manchmal aber zu empfindlich weshalb man denkt, man hält das Schwert waagerecht, dabei wird es diagonal gewertet. Gerade wenn man taktisch gegen reale Personen antritt, ist das ärgerlich.

Allein und zu zweit bietet sich Badminton an. Das ist schneller als Tennis, dafür ein wenig simpler. Das bedeutet auch, man bewegt sich mehr. Gerade wenn man allein ein bisschen spielen möchte, ist das eine gute Wahl, denn die KI kann schon fordernd sein. Zusammen mit Volleyball ist es das Spiel, bei dem ich mich am meisten bewegt habe. Da es aber eigentlich wie Tennis ist, braucht man dazu nicht wirklich viel sagen.

Fußball

Dem einen oder der anderen wird auffallen, dass man sich hier sehr von Rocket League hat inspirieren lassen. Mit bis zu 4 Spieler*innen tritt man einen riesigen Ball äußerst unpräzise durch die zu groß geratenen Arena. Ich glaube, in keinem Spiel war ich so katastrophal schlecht, wie in diesem. Da meine Mitspieler*innen aber auch versagt haben, fiel das nicht so auf.

Generell musste ich alle zwingen, das mit mir zu spielen. Man kann nicht nur den Ball schlecht kontrollieren, das Spielfeld ist auch überdimensioniert. Man bewegt sich nur langsam fort und kann nur kurze Zeit sprinten. Es dauert viel zu lange, bis sich die Funktion wieder aufgeladen hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, das Nintendo hier ein Update nachschiebt, um das ein bisschen zu verbessern.

Eine coole Idee ist, dass man Bälle mit dem Beingurt kicken kann, der der physischen Version des Spiels beiliegt. Er wird um den Oberschenkel geschnallt und der Joycon wird hineingesteckt. Das erkennt dann die Kickbewegung. Allerdings kann man so nur Pässe aufs Tor schießen, da wäre zumindest ein zusätzlicher Modus noch nett gewesen.