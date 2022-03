Nintendo Switch überholt PlayStation 5 bei Verkäufen

Mat Piscatella ist Director der NPD Group und ein nachgefragter Berater in der Videospiele-Industrie. Laut aktuellen Verkaufszahlen aus dem Monat Februar, die ihm vorliegen, dürfte sich die Nintendo Switch derzeit besser verkaufen als die Xbox Series X und die PlayStation 5. Das berichtet The Verge. Piscatella bezieht sich dabei auf die Verkäufe in Einheiten und in Dollar im Monat Februar.

Verfügbarkeit spielt große Rolle

In Jänner lag noch die PlayStation 5 bei den Verkaufszahlen vorn, gefolgt von der Xbox Series X. Dass die Zahlen bei den Verkäufen so schwanken, dürfte aber gar nicht so viel mit der Beliebtheit der Konsole zu tun haben, sondern mit ihrer Verfügbarkeit. Die Switch und die PlayStation 5 würden ständig ihre Positionen wechseln, je nachdem, welches Produkt gerade besser verfügbar sei, heißt es in dem Bericht.



Die beiden Konsolen liefern sich außerdem ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Jahr 2022: Während von der Switch mehr Einheiten verkauft worden sein sollen, dürfte die PlayStation 5 mehr Geld eingebracht haben.



Bei den meist verkauften Spielen dominiert derzeit Elden Ring.