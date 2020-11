PlayStation 5 wird auf Willhaben zu horrenden Preisen verkauft

PlayStation 5 vergriffen

Wann die PlayStation 5 in Österreich in den stationären Handel kommt ist noch unklar und hängt wohl auch von den Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ab. Derzeit ist die Konsole nahezu überall vergriffen. Sony verspricht zwar, dass Händler weiterhin beliefert werden, aber ob es die PS 5 überhaupt noch vor Weihnachten in den Handel schaffen wird, steht in den Sternen.