So viel kosten jetzt gebrauchte PlayStations

Die PlayStation 5 ist heute auch in Österreich offiziell gestartet. Wer ein Exemplar ergattern konnte, freut sich heute über die Zustellung. Viele bieten gleichzeitig ihre alte Konsole auf Marktplatzplattformen wie Willhaben oder Ebay zum Verkauf an. In der Kategorie "Games-/Konsolen" gingen in diesem Jahr auf Willhaben knapp eine Million Anzeigen online. Darunter waren auch Tausende Angebote für gebrauchte PlayStations, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Vor allem die Angebote für die PlayStation 4 seien seit März deutlich angestiegen. Dafür wollen die Verkäufer durchschnittlich 200 Euro. Während die Pro-Variante oft ein wenig teurer ist, wird die Slim-Version oft für weniger als 200 Euro verkauft.

Günstige PS3 und PS2

Auch die beiden in die Jahre gekommenen Vorgänger werden weiter gehandelt. So erhält man eine PS3 für durchschnittlich 78 Euro. Für eine PlayStation 2 werden im Schnitt noch 40 Euro fällig. Mit PayLivery bietet Willhaben zudem eine Möglichkeit an, Produkte kontaktlos zu verkaufen.