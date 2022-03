Nintendo Switch OLED: So lange dauert es bis zum Burn-in-Effekt

Wie lange es dauert, bis sich ein Bild in den Screen der Nintendo Switch einbrennt, wollte der YouTuber Wulff Den herausfinden. Dafür hat er so lange ein statisches Bild auf einem OLED-Modell der Switch angezeigt, bis erste Anzeichen des Burn-in-Effekts sichtbar wurden.

Erste Anzeichen nach 5 Monaten

3.600 Stunden beziehungsweise 5 Monate wurde ein Screenshot von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild’s" auf dem Switch-Bildschirm angezeigt, bis sich das Bild in den OLED-Screen eingebrannt hat.

Wie auf dem Video zu sehen ist, ist der Burn-in-Effekt nach 5 Monaten nur ganz leicht sichtbar. Im alltäglichen Gebrauch würden die Spuren eventuell nicht einmal wirklich auffallen.