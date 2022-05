Spieler zerstören ihre TV-Geräte mit Switch Sports

Erst vergangene Woche brachte Nintendo sein neues Videospiel „Switch Sports“ heraus. Das Game ist eine Anlehnung an das Kultspiel „Wii Sports“, das in den späten 2000er Jahren zum Kassenschlager für den japanischen Konsolenhersteller wurde.

Doch Nintendo bringt mit Switch Sports nicht nur Golf, Tennis und Bowling wieder zurück in die Wohnzimmer, sondern auch zertrümmerte Fernseher. Denn im Netz berichten immer mehr Spieler*innen, dass sie mit ihren Joy-Cons – die Controller des Nintendo-Switch – im Eifer des Gefechts versehentlich ihr TV-Gerät getroffen hätten.

Nintendo empfiehlt Schlaufe

Einer dieser unglücklichen Gamer ist der Twitch-Streamer 63man. Er filmte sich live dabei wie er während einer Tennispartie seinen Monitor schrottete. Die Joy-Con rutschte ihm aus der Hand und traf das Gerät. Auch auf Reddit kursieren Fotos von zerstörten Fernsehbildschirmen.

Unter einem Post merkt ein User ironisch an „Wenn Nintendo uns doch nur kostenlose Gurte zur Verfügung stellen würde“. Genau das tut der japanische Gaming-Konzern nämlich. Viele scheinen aber offenbar auf die Sicherheitsschlaufen zu vergessen oder gar absichtlich zu verzichten. Nintendo weist Spieler*innen in Switch Sports jedenfalls explizit darauf hin, das Band anzulegen und es an den Joy-Cons zu befestigen.