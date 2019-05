Tencent ersetzt PUBG durch Spiel, bei dem Tote zum Abschied winken

Stattdessen können diese jetzt „Game for Peace“ spielen. Dieses Spiel wurde im April von den chinesischen Behörden zur Monetarisierung freigegeben. Dabei handelt es um dasselbe Spiel, das nur noch mehr abgeändert wurde. Laut Gamern in China wird sogar ihr Level-Fortschritt von PUBG Mobile übernommen, wenn sie sich in Game for Peace einloggen.

Neben den Namen wurden ein paar Texturen und Grafiken geändert, damit das Spiel „patriotischer“ ist. Besonders störend empfinden die Gamer, dass die Gewalt reduziert wurde. Wenn man Spieler trifft, bluten sie nicht. Wenn sie sterben, stehen sie kurz danach auf, winken zum Abschied und verschwinden dann.