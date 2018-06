Uli Hoeneß stoppt E-Sport-Pläne von FC Bayern München

Der Verein war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die Pläne sahen ursprünglich ein Budget in der Höhe von fünf Millionen Euro vor, mit denen Profi-Spieler und Trainingsräume finanziert werden sollten. Neben der Fußball-Simulation " FIFA 19" hätten auch die MOBAs (Multiplayer Online Battle Arena) Dota 2 und League of Legends sowie der Battle-Royale-Shooter Fortnite gespielt werden sollen.

Basketballer spielen dennoch E-Sports

Andere Clubs wie der FC Schalke 04 haben bereits seit einiger Zeit E-Sport-Abteilungen, in Deutschland gibt es mittlerweile auch eine virtuelle Bundesliga, ähnlich wie die eBundesliga in Österreich. Auch der frühere Nationalspieler Christian Fuchs kündigte kürzlich die Gründung eines eigenen E-Sports-Teams an. Der 1. FC Nürnberg verdient durch seine Spieler und dadurch gewonnene Partner sogar Geld, sagte Geschäftsführer Michael Meeske der „Bild“.