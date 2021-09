Video: Rabe attackiert Google-Lieferdrohne

Der Dienst "Wing" muss die Drohnen-Lieferungen in Australien stoppen, solange die Vögel ihre Nester verteidigen.

Der Nutzer Ben Roberts konnte ein Video eines solchen Angriffs festhalten. Im YouTube-Video sieht man, wie der Vogel an der Drohne zieht. Anschließend lässt die Drohne ihre Fracht zu Boden. Der Canberra Times sagte Roberts über die Raben: "Sie denken das ist ein Terminator".

Google betreibt seit 2019 ein Drohnen-Liefersystem in Canberra, Australien . Das musste jetzt in einigen Regionen temporär gestoppt werden. Grund dafür sind sich häufende Angriffe von Raben. Wie die Canberra Times berichtet, sehen die Tiere die Drohnen als Gefahr für ihre Nester.

Nachfrage nach Drohnen-Lieferung gestiegen

Das Liefersystem Wing wird von Google Alphabet betrieben. Produkte wie Lebensmittel, Medizin oder Büromaterialien werden so an die Anwohner*innen ausgeliefert. Da sich Canberra gerade im Lockdown aufgrund des Coronavirus befindet, ist die Nachfrage nach der Liefermethode gestiegen.

Wing sagte in einem Statement gegenüber ABC News Australia: "Wir haben bemerkt, dass einige Vögel territoriales Verhalten zeigen und sich auf sich bewegende Objekte stürzen". Das sei während der Nistzeit normal, trotzdem wolle man Ornithologen zurate ziehen. Man wolle garantieren, dass die Drohnen nur minimal Einfluss auf die Umwelt nehmen. In der Zwischenzeit wird die Auslieferung in bestimmte Gebiet gestoppt.

Neben Raben greifen auch Elstern, Falken und Adler die Drohnen an. Das sei laut Wing zwar sehr selten, trotzdem gebe es bestimmte Vorkehrungen, damit Drohnen auch nach einem Aufeinandertreffen mit Vögeln sicher weiterfliegen und ihre Ware ausliefern können. Welche Vorkehrungen das sind, hat Wing aber nicht näher beschrieben.