Adler, Roboter und Gewehre: Wie man Drohnen abwehrt

Bedrohung

Reaktion

Neben Unternehmen in der Luftfahrtbranche arbeiten auch Rüstungsunternehmen, IT-Unternehmen, Forschungseinrichtungen und immer mehr Start-ups an neuen Abwehr-Methoden. Manche Marktbeobachter sprechen bereits von einem Rüstungs-Wettlauf , der im Drohnen-Bereich entbrannt ist.

Jamming

Eines der bekanntesten Unternehmen, die Jamming anbieten, ist Dedrone aus Deutschland . Die Sensoren seines Produkts "DroneTracker" spüren Drohnen anhand von WLAN-Signalen, Bildanalyse und Geräuschen auf. Ein transportfähiger Jammer soll Drohnen von Immobilien oder temporären Veranstaltungsorten fernhalten. Ähnliche Angeboten bieten auch die Atos-Tochter Bull aus Frankreich, die Airbus-Rüstungssparte Defence and Space aus Deutschland, der japanische Elektronikkonzern NEC oder das Unternehmen TeleRadio Engineering aus Singapur. Das US-Start-up ApolloShield bietet eine Jamming-Lösung, die gemäß dem Plug&Play-Prinzip besonders einfach in der Anwendung sein soll.

Funkgewehre und Spoofing

Gleich mehrere Unternehmen bieten Jamming-Gewehre an. Sie versprechen eine besonders hohe Reichweite durch gerichtete, starke Funksignale. Das Jamming-Gewehr "Skynet" des taiwanesischen Unternehmens DronesVision hält Drohnen angeblich bereits in zwei Kilometer Entfernung auf. Ähnliche Produkte bieten auch DroneShield aus Australien und Battelle aus den USA. Der Kundenkreis für Jamming-Gewehre wird oft auf Militär beschränkt.

Bekämpfung

Die bisher aufsehenerregendste physische Abfangmethode stellte Guard from Above vor. Das niederländische Start-up setzt Greifvögel gegen Drohnen ein. Adler seien perfekt zur Drohnenjagd geeignet, behauptet die Firma und versichert, dass keine Verletzungsgefahr für die Vögel bestehe.

Der Beschuss von Drohnen mit Laserkanonen wird unter anderem vom US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing oder von der französischen Rüstungsfirma MBDA angeboten. Den Einsatz von Drohnen gegen Drohnen verfolgt unter anderem die Michigan Tech Universität . Deren "Roboter-Falke" schießt Netze auf fliegende Gegner ab und lässt Netz samt Fang an einem Seil zu Boden. Der "Drone Interceptor" des französischen Start-ups Malou Tech jagt Drohnen mit einer Art überdimensionaler Fliegenklatsche. Kanonen mit Projektilen, die Netze auswerfen und diese per Fallschirm zu Boden gleiten lassen, sind die Idee des britischen Start-ups OpenWorks Engineering .

Reicht die Störung nicht aus, so können Drohnen auch mit unterschiedlichen Mitteln bekämpft werden. Man kann sie mit etwa theoretisch mit konventionellen Schusswaffen vom Himmel holen, meint Groschupf. Starke Wasserstrahlen können für Drohnen ebenfalls zum Verhängnis werden. Mit Mikrowellen oder Laser können Löcher in wichtige Steuerelemente von Drohnen gebrannt werden. Auch der Einsatz von Raketen oder gar Kamikaze-Drohnen ist denkbar, wenngleich teuer, meint Groschupf.

Geofencing

Beim Geofencing werden bestimmte virtuelle Tabuzonen errichtet, in die eine Drohne nicht eindringen darf. Dazu wird die Position der Drohne durch Satellitennavigation oder Mobilfunknetz ermittelt und die Steuerung im Bedarfsfall blockiert. Bei DJI-Drohnen lassen sich die Beschränkungen noch relativ leicht umgehen. Für Hersteller ist es schwierig, länderspezifisch unterschiedliche Flugbestimmungen in entsprechende Steuerbeschränkungen umzusetzen.

Wie Experten immer wieder betonen, gibt es keine Lösung die wirklich alle Drohnen in jeder Situation aufhalten kann. Drohnen können potenziell resistent gegen verschiedene Manipulationsversuche sein. Um gefährliche Situationen zu vermeiden oder auch nur, um länderspezifische Regulierungen einzuhalten, werden immer mehr Drohnenhersteller präventiv tätig. Der weltweit größte, das chinesische Unternehmen DJI, hat eine so genannte " Geofencing "-Funktion in alle neueren Modelle integriert .

Safety by Design

Eine andere Form der Prävention ist es, Drohnen bereits in ihrer Bauweise möglichst ungefährlich zu machen ("Safety by Design"). Das österreichische Luftfahrtgesetz erachtet etwa all jene Drohnen, die eine maximale Bewegungsenergie von 79 Joule erreichen, als ungefährlich. Sie werden als Spielzeug definiert. Sollten sie im Flug oder Fall einen Menschen treffen, sollte dieser nicht lebensgefährlich verletzt werden.

Das Tiroler Start-up Blue Sparrow entwickelt deshalb eine Drohne, die unter diese Spezifikation fällt. Das Gerät soll nur 250 Gramm wiegen und eine FullHD-Videokamera samt Bildstabilisierung an Bord haben. Die Rotoren sollen nicht, wie oftmals üblich, aus Karbon bestehen, denn das Material "geht durch einen Kinderfinger wie durch Marmelade", meint Moritz Willburger, CFO und Mitbegründer von Blue Sparrow. Das Start-up rechnet damit, dass die Sicherheitsbestimmungen rund um Drohnen in Zukunft verschärft werden und will deshalb schon von Beginn an "auf der sicheren Seite" stehen.

Auch Geofencing will das Tiroler Jungunternehmen von Anfang an integrieren. Willburger plädiert aber für etwas mehr Besonnenheit: "Vor Drohnen herrscht Angst, dabei kann jeder mit einem Auto mit beliebiger Geschwindigkeit durch ein Ortsgebiet rasen. Auch hier könnte es theoretisch Geofencing geben, aber die Autolobby ist stark, so viel Regulierung wird da nie kommen."