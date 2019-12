Was passiert, wenn der Statist zum Protagonisten im Spiel wird

Ryan Reynolds macht an diesem Wochenende nicht nur durch eine gelungene Werbeaktion für Gin-Marke Schlagzeilen, er taucht auch im ersten Trailer für den Kinofilm "Free Guy" auf. Darin spielt er Guy, einen Typen, der ein recht eintöniges Leben als Bankangestellter in einer verrückten Action-Welt spielt. Durch eine Wendung des Schicksals wird Guy aber plötzlich zum Protagonisten und lernt die zahlreichen Möglichkeiten kennen, die sich handelnden Figuren in dem Spiel bieten.