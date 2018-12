Wie 14-Jährige zu Fortnite-Crackern werden

Profile ab 25 Pence

BBC hat sich in einer ausführlichen Videoreportage denjenigen gewidmet, die hinter derartigen Aktionen stecken. Man nennt sie „Cracker“ und sie eignen sich fremde Fortnite-Profile an, um diese dann weiterzuverkaufen. Manchmal geht es dabei um die Masse, manchmal um die Klasse. Besitzt ein Charakter etwa besonders seltene Gegenstände, können diese gut und gern für 2000 Pfund auch über den Ladentisch gehen. Handelt es sich bei dem geklauten Profil um einen Standard-Nutzer, wechselt das Profil für 25 Pence den Besitzer.



Rund um Fortnite-Profile hat sich im Netz ein regelrechter Handelsplatz aufgetan. Ein 14-jähriger Nutzer erzählt dem BBC-Reporter etwa, dass er selbst Opfer eines Fortnite-Betrügers geworden sei, bevor er damit begonnen habe. Nachdem sein eigenes Profil gestohlen worden war, habe er sich vorerst einfach schlau machen wollen, wie er an ein neues Profil kommen könne. Er habe dann eines um 25 Pence gekauft. Das Cracken von Fortnite-Profilen sei aber relativ, so habe er damit selbst begonnen. Im Internet gebe es dazu dutzende Tutorials, so der 14-Jährige.