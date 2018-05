Xbox 360 bekommt erstes Update seit zwei Jahren

Das letze Update für die Xbox 360 wurde am 29. März 2016 veröffentlicht, rund einen Monat bevor Microsoft die Produktion der Spielkonsole einstellte. Der US-Konzern versucht Spieler seitdem von einem Wechsel zur Xbox One zu überreden, die auch mit mehr als 500 Spielen des Vorgängers kompatibel ist. Von der Xbox 360 wurden mehr als 84 Millionen Stück verkauft. Es ist unklar, wie viele Xbox One bislang verkauft wurden. Microsoft verrät seit Ende 2015 keine Verkaufszahlen mehr, Schätzungen gehen aber von 30 bis 40 Millionen Stück aus. Damit liegt man weit hinter Sony, das bis Ende 2017 bereits 73,6 Millionen PlayStation 4 verkaufen konnte.