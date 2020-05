Mindbreeze vergibt 2 Stellen

Mindbreeze vergibt im Headquarter Linz zwei Praktika:

Bei einem ein- bis zweimonatigem Ferialjob im Bereich Search App Entwicklung können gemeinsam mit dem Entwicklungsteam kreative Ideen umgesetzt werden. Voraussetzung dafür ist der Besuch einer HTL, Fachhochschule oder Universität mit IT-Schwerpunkt. Idealerweise verfügt man über Kenntnisse im Programmieren mit HTML, JavaScript und CSS.

Um Erfahrungen im Marketing-Bereich sammeln zu können, vergibt Mindbreeze einen einmonatigen Ferialjob, bei dem man an der Gestaltung von internationalen Online-Marketing-Kampagnen mitwirken kann. Dafür sollte man eine Schule, Universität oder Fachhochschule mit dem Schwerpunkt Marketing besuchen und Bildbearbeitungsprogramme beherrschen. Außerdem sollte man kreativ sein und sich in Social Networks zu Hause fühlen.

Anzahl Stellen: 2

Verfügbare Monate:

Search App Entwickler/in: Juli/August/September (Dauer: 1-2 Monate)

Online Marketing: Juli/August/September (Dauer: 1 Monate)

Richtet sich an: Schüler/Studenten mit IT-Ausbildung oder Marketing-Kenntnissen

Ort: Linz

Die Bewerbung

Ab sofort können sich Interessierte auf futurezone.at bis Ende April um die ausgeschriebenen Ferialjobs bewerben. Das Schreiben, in dem alle Informationen und Daten gesammelt sind, schicken Interessierte an ferialjobs@ futurezone.at. Das Subject bzw. der Betreff ist bitte wie folgt auszufüllen: NAME der Firma, bei der man sich bewirbt - NACHNAME VORNAME. Eine Bewerbung an A1 würde demnach im Betreff wie folgt lauten: A1 - MUSTERMANN MAX.

Die Bewerbung selbst hat ebenfalls einen technisch-kreativen Aspekt. Neben dem klassischen Lebenslauf müssen die Bewerber ihre Motivation auf eine von drei Social-Media-Arten ausdrücken:

- ein Video im YouTube-Stil oder

- ein Foto im Instagram-Stil oder

- einen kurzen Text im Twitter-Stil

Damit soll auf kreative Weise die Qualifizierung für den jeweiligen Ferialjob hervorgehoben werden. Die Bewerbungen werden von futurezone an die Firmen weitergeleitet, die sich dann bei den Bewerbern melden.

