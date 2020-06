Abschalten als Menschenrecht

Schon die Hardware sorgt dafür, dass alles fließt. Der Zwang zum Eingeschaltetsein nimmt stetig zu. Das Standby-Zeitalter glüht uns mit seinen LEDs an. Bald werden wir Maschinen vielleicht nicht mehr mit Ein- und Aus-Knopf zu kaufen bekommen, sondern nur noch mit einer Reißleine, die ein einziges Mal zum Start gezogen wird – und dann läuft der Apparat, bis in alle Ewigkeit.

Ich bin der Auffassung, dass der Ausschaltknopf als ein bedeutendes Menschenrecht gewahrt bleiben muß. Wie sehr uns dieser Knopf bereits ausgetrieben worden ist, zeigt das Smartphone. Zwar verfügt es noch über einen Ausschaltknopf, aber die psychologische Belastung, die das Ausschalten mit sich bringt (angesichts der Möglichkeiten, was man alles versäumen könnte), ist immens. Das Nichtsofortchecken beim Pling!-Ton einer eintreffenden Mail oder Facebook-Statusänderung ist für viele fast so schwierig geworden wie ein Morphiumentzug, denn der Mensch ist ein großes, dummes Gefühlstier. Er hofft. Er hofft, dass Keira Knightley ihn anruft oder Johnny Depp und nimmt den Anruf an; aber am anderen Ende ist wieder nur der nervige Herbert, der sich langweilt oder ein Kunde, der, nachdem man ihm das ausgearbeitete Konzept geschickt hat, nun endlich weiß, was er nicht will.