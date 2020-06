Kauflos bei eBay

Es ist eher wie im „Echolot”, dem Jahrhundertwerk des Schriftstellers Walter Kempowski - eine gewaltige, vielstimmige Sinfonie der Erinnerungen. Aus Kleinkram, Briefen, Tagebüchern, Zeitungsschnipseln, Stundenplänen spannt sich auch dort ein weitreichendes Netz auf und läßt Historie stückweise so nahe herankommen, dass man sie förmlich berühren kann.

Eigentlich vorgesehen ist eine Auktionsplattform ja als Umschlagplatz einer modernen, nachhaltigen Ökonomie. Millionen Dinge vergammeln nun nicht mehr in Kellern und Garagen, sondern werden wieder dem Wirtschaftskreislauf zugeführt oder erfreuen Sammlerherzen. Im Gegensatz zum unberechenbaren Jagdglück auf Flohmärkten kann man in der riesigen, fließenden Datenbank zwar zielgerichtet auf die Objektpirsch gehen. Der Zufall spielt aber immer noch eine bedeutende Rolle. Wer findet wann was auf welchem Dachboden und stellt es bei eBay ein? Wer schaut wann wonach? Die angebotenen Dinge haben eine Halbwertszeit entlang der Auktionsdauer, Dinge verschwinden, andere tauchen auf. Sie ergeben ein Webmuster, das sich ständig verändert.