Kloreiche Ideen

Es gibt staatliche Meerjungfrauen in Amerika. In Österreich wären sie wahrscheinlich verbeamtet, in den USA stehen die Fischdamen immerhin auf der Gehaltsliste des Staates, dem der Freizeitpark in Weeki Wachee Springs in Florida untersteht. Auf die Idee mit dem Meerjungfrauenballett, bei dem hübsche Mädchen in Flossenbadekleidung unter Wasser essen und trinken und Hans Christian Andersens Märchen von der kleinen Meerjungfrau darbieten, war 1946 ein vormaliger Navy-Taucher namens Newton Perry gekommen. Mit Hilfe von Atemluftschläuchen konnten die Mädchen länger unter Wasser bleiben.

Nun sehen wir neuerlich bemerkenswerte Fortschritte im Feuchtraumbereich. Dem iPad und anverwandten Tablets haben wir es zu verdanken, dass der Mensch nicht mehr nur auf der Couch, im Bett und in der Küche onlinesein und einkaufen kann, sondern auch in den entspannenden und zurückgelehnten Orten im Bad – in der Wanne und auf der Toilette.