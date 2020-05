Technikerin mit Leidenschaft

Neben der Technik war meine zweite Leidenschaft der Sport, in meiner Kindheit war ich begeisterte Volleyballspielerin und investierte meine ganze Freizeit in dieses Training. Als in der siebten und achten Klasse die großen Fragezeichen nach der weiteren Ausbildung auftauchten, konnte ich mich nur auf die Gebiete Technik und Sport festlegen. Durch das Programm „Frauen in die Technik“ (FIT) erfuhr ich vom Bachelor-Studiengang „Sports Equipment Technology“ an der FH Technikum Wien. Weil ich befürchtete, die Aufnahmeprüfung an der FH nicht zu bestehen, hatte ich mich schon über Alternativen erkundigt: Architektur und Sportmanagement wären meine Notfallpläne gewesen.