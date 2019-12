Barbara Wimmer erhielt Dr. Karl-Renner-Publizistikpreis

Ausgezeichnet

Zu den weiteren Gewinnern zählten der Profil-Journalist Martin Staudinger in der Kategorie Print, die Ö1-Journalistin Natasa Konopitzky und ORF-Journalist Benedict Feichtner. Für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde Otmar Lahodynsky vom Profil. In seiner Laudatio bezeichnete ihn Herbert Gartner als einen „stillen Proponenten der Branche, der etwas zu sagen hat“ und zuhören kann.

ÖJC-Präsident Fred Turnheim formulierte in seiner Eröffnungsrede 14 Forderungen an die zukünftige österreichische Bundesregierung mit dem zukünftigen Umgang von Journalisten. Der vergangenes Jahr in der Türkei inhaftierte Journalist Max Zirngast, der den Solidaritätspreis gewonnen hatte, bedankte sich in seiner Rede für die Solidarität und erinnerte daran, dass nach wie vor zahlreiche Journalistinnen und Journalisten in Gefängnissen sind.