Der Algorithmus irrt

Andere mögen sich über die häufig viel zu hohen Schätzungen ärgern, ich denke mir: Bin ich froh, dass der Gesichtserkennungsalgorithmus noch nicht so weit ist, wie ihn Microsoft (und viele andere Firmen) gerne hätte(n)! Lieber Algorithmus, lass dir ruhig noch ein wenig Zeit beim Lernen durch meine Bilder, mit denen ich dich gefüttert habe!

Ich würde am liebsten gerne noch viele weitere Jahrzehnte leben, ohne beim Einkaufen in Kaufhäusern, in denen derartige Gesichtserkennungstools anonymisiert bereits zum Einsatz kommen, oder bei Massenveranstaltungen wie in Fußballstadien oder Konzerten, sowie bei vielen anderen potentiellen Einsatzszenarios, gescannt und durchleuchtet zu werden. Durchleuchtet werden wir nämlich sowieso bereits ausreichend.