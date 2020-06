Schlag die futurezone

Die futurezone als leistungsorientiertes, dynamisches Unternehmen mit vitaler und intelligenter Crew lechzt nach dem Sieg beim Room-Escape-Spiel von Time Busters und dem Sieg bei der Jagd auf Facebook-Likes für süße Tiere gegen iamstudent.at nach einem neuen Wettkampf gegen die Community. Wir hatten zwar schon Ideen für eine neue Challenge, fanden es am Ende aber besser, Vorschläge von Euch zu erhalten.

Wenn Ihr also eine Idee für einen Wettkampf in einer Gruppe gegen die futurezone-Redaktion habt, so schickt uns diese bitte an redaktion@ futurezone.at, Betreff: "Challenge". Wenn uns die Idee gefällt, versuchen wir, möglichst angenehme und preisgünstige Wettkampfbedingungen zu schaffen. Lasst Euch also etwas einfallen und schlagt die (bisher unbesiegte) futurezone!