Das war der futurezone Award 2019

Große Chance

Die einleitende Rede hielt Elisabeth Udolf-Strobl, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, per Videobotschaft: „ Digitalisierung ist eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Wir bauen die Zukunft mit und durch Digitalisierung.“

Gewinner

Die Gewinner wurden in elf Kategorien gekürt – futurezone berichtete. Der Women in Tech-Award ging an die Videospielforscherin Johanna Pirker und wurde von Ex-Wirtschaftministerin Margarete Schramböck überreicht. „Dieser Award ist dazu da, um Mädchen und Frauen in der Tech-Branche zu inspirieren“, sagt sie. App des Jahres ist Too Good To Go, Thomas Prantner ( ORF) überreichte den Preis.