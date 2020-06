Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, der 4K-Flat-TV K680 von Hisense geht an Max D. (Godisdead), Platz zwei, der Speaker im "Bad Neighbors"-Design, geht an Georg L. (schurl885), der 3. Platz, zwei Exemplare von "Digitales Verderben - Wie Pornografie uns und unsere Kinder verändert" gehen an Bernhard L. (11langb) und Markus W. (burz03).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.