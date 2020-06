Ein Tag mit dem Mindbreeze BMW i3

Linz zu Dieter E., der glückliche Gewinner des "Am 28. Mai habe ich es geschafft, nachLinz zu Mindbreeze zu fahren. Natürlich am Tag der stärksten Regenfälle in den letzten Wochen und Monaten. Dank moderner Navigation ist auch eine Fahrt in unbekannte Gefilde entspannend - trotz strömendem Regen", sagtDieter E., der glückliche Gewinner des futurezone-Quiz

Das Angebot mit Übernachtung und Essen hat E. aus Zeitgründen nicht in Anspruch genommen. Er wird aber Gutscheine von Mindbreeze erhalten, damit er das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen kann. "Zum Essen und Schlafen ist keine Zeit, wenn ich ein solches Auto fahren kann", meint der Gewinner dazu, und ergänzt, "Der Empfang war ausgesprochen herzlich, die Einführung in die Funktionen des Autos kompetent. Sie können sich vorstellen, dass ich als Fan und bekennender Elektro-Mobilist begeistert von dem Fahrzeug bin. Am liebsten wäre ich gar nicht mehr ausgestiegen, nachdem ich im Stadtverkehr von Linz , dann auf der B1 Richtung Wels, in Wels und dann auf der Autobahn zurück nach Linz gefahren bin", so Dieter E. .

"Mit 44 Restkilometern habe ich den Wagen dann wieder schweren Herzens in der Tiefgarage abgestellt. Ich bedanke mich beim Team der futurezone noch einmal herzlich für diesen Preis, es war wirklich eine wunderbare Erfahrung, diese Zukunftstechnologie erfahren zu dürfen und nicht nur Beschreibungen zu lesen. Das ist (noch) nicht sehr vielen Menschen vergönnt."