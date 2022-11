Das war der futurezone Award 2022

Diese heimischen Innovationen wolle man präsentieren, wie Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER Medienhauses, ergänzte. „Das Großartige bei all den Nominierten und den Preisträgern ist, dass in ihnen unheimlich viel Know-how, Kreativität und viel positiver Zugang steckt.“

Der futurezone Award wurde 11 Kategorien vergeben. Die Gewinner*innen findet ihr hier . "Ich bin ehrlich überrascht, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil die anderen 2 Projekte in dieser Kategorie auch so gut sind", sagt Rene Heinzl, Geschäftsführer von Brantner Green Solutions . Die von Brantner entwickelte KI zur Mülltrennung gewann den futurezone Award für KMU-Innovation des Jahres powered by Drei. "Das Thema Abfallwirtschaft ist sehr unsexy und deswegen bis heute kaum digitalisiert. Das wollen wir ändern", sagt Heinzl.

Für Katharina Krösl, die mit dem Women in Tech Award powered by KURIER gekürt wurde, bedeutet der Preis sehr viel: "Dieser Award ist ein Schritt, um Frauen in der Technik sichtbar zu machen. Ich hoffe, dass dadurch andere Mädchen und Frauen inspiriert werden, in die Technologie-Branche zu gehen."