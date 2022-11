futurezone Award 2022: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner

Am Donnerstagabend wurden die besten Technik-Innovationen, Ideen und Projekte des Jahres gekürt.

Am 17. November ging feierlich der futurezone Award 2022 über die Bühne. Verliehen wurden die Preise im Rahmen einer Gala in Wien. Zuvor wurden die Gewinner*innen von einer Fachjury aus zahlreichen Einreichungen in den verschiedenen Kategorien bestimmt. Das Ergebnis Jury-Abstimmung wurde von einem Notar beglaubigt.

Hier sind die Gewinner*innen des futurezone Award 2022 im Überblick:

5G Innovation des Jahres – powered by Huawei

Use Case Communication in Swarms

App des Jahres – powered by ORF-TVthek

FireFighter Rescue App

Energie der Zukunft – powered by Google

SolarSea

Game des Jahres – powered by Kurier TV

Sonar Islands

Green Project des Jahres – powered by NEXT Incubator der Energie Steiermark

Green Soul

Internet of Things – powered by A1

AirborneRF

KMU-Innovation des Jahres – powered by Drei

Brantner Green Solutions

Mobilität der Zukunft – powered by Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)

Ubiq

Start-up des Jahres – powered by Wirtschaftsagentur Wien

Schubu

Women in Tech – powered by KURIER

Katharina Krösl

Publikumspreis

Verliehen wurde auch der Publikumspreis – powered by Erste Bank. Gekürt wurde der Gewinner live von den Besucher*innen des Events. Zu den Nominierten zählten jene Start-ups und Innovationen, die zuvor mit einem futurezone Award geehrt wurden.

Sieger des Publikumspreises ist in diesem Jahr das interaktive, digitale Schulbuch SchuBu. Fabian Stenzel, Leitung Sales & Distribution bei der Erste Bank, überreichte dem Sieger-Team eine Trophäe. Das Gewinner-Team erhielt zudem einen Scheck über 5.000 Euro Preisgeld sowie ein kostenloses Konto bei der Erste Bank.