Forscherin für virtuelle Realität gewinnt "Women-in-Tech"-Award

Katharina Krösl veranschaulicht komplexe Daten und Themen in VR und AR. Damit hilft sie unter anderem Seheingeschränkten.

Die Informatikerin und Expertin für erweiterte Realität, Katharina Krösl, entwickelt Software, die Inhalte für Anwender verständlich visuell aufbereitet. Für ihre Arbeit und ihr Engagement für Frauen in der Branche wurde sie von der Fachjury mit dem "Women in Tech"-Award - powered by KURIER ausgezeichnet.

An der Wiener Forschungseinrichtung VRVris setzte Krösl unter anderem das Projekt "XREye" um. Damit macht sie Seheinschränkungen digital erfahrbar. Über eine Virtual-Reality-Brille können Raumplaner*innen, Lichtgestalter*innen und Architekt*innen Umgebungen so sehen, wie sie mit einer Sehbehinderung wahrgenommen werden.

So konnte die Forschungsarbeit unter anderem zeigen, dass die aktuellen Normen für Beleuchtungs- und Leitsysteme nicht immer ausreichend sind. Mit dem Blick durch die Brille erkennen die Verantwortlichen beispielsweise, ob Notausgang-Schilder vielleicht zu klein, zu versteckt oder zu weit entfernt sind, um von allen Menschen gesehen zu werden. Gemeinsam mit allen Bauverantwortlichen kann ihre Software Hindernisse und Barrieren aufzeigen, die nachgebessert werden müssen.