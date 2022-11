FireFighter Rescue für freiwillige Feuerwehren ist App des Jahres

Die App eines freiwilligen Feuerwehrmannes gewinnt in der Kategorie App des Jahres – powered by ORF-TVThek.

Vergleichbare Applikationen gibt es laut Thurner in erster Linie für Berufsfeuerwehren . Diese seien jedoch teuer und in erster Linie auf kostspielige Windows-Hardware zugeschnitten. FireFighter Rescue ist für Android konzipiert und soll zu einem Preis angeboten werden, der auch für Freiwillige Feuerwehren attraktiv ist.

Aktuell wird die App in einer Modellregion mit mehreren freiwilligen Feuerwehren erprobt. Thurner will aus seiner Idee auch ein Geschäftsmodell entwickeln. So soll die App künftig in Verbindung mit entsprechenden Tablets gegen Gebühr angeboten werden.

Jeden Tag sind in Österreich Freiwillige Feuerwehren im Einsatz, um Brände zu bekämpfen, Katastrophenschutz zu leisten oder bei Unfällen zur Stelle zu sein. Der freiwillige Feuerwehrmann und Softwareentwickler Lukas Thurner entwickelt eine App, die die Frauen und Männer der Feuerwehr unterstützen soll. Dafür wird er heuer mit dem Award für die App des Jahres - powered by ORF TVthek - ausgezeichnet.

Die weiteren Nominierten

Neben FireFighter Rescue waren für die App des Jahres noch DreckSpotz sowie RecycleMich nominiert. Mit ersterer können Müllfunde in den heimischen Alpen dokumentiert und gemeldet werden. Neben Kartierung und Quantifizierung der Müllbestände im Hochgebirge ist es das Ziel, die Sensibilisierung dafür zu stärken, dass Plastikmüll ein Problem direkt vor unserer Haustüre darstellt.

RecycleMich soll zum korrekten Recycling von Verpackungen motivieren. Per Barcode der Produkte und Fotos der korrekten Entsorgung wird dokumentiert, dass man Aludosen, Joghurtbecher etc. nicht einfach in den Restmüll wirft, sondern zurück in die Kreislaufwirtschaft bringt. Dafür gibt es dann Punkte, mit denen man an Gewinnspielen teilnehmen kann. Verlost werden etwa Einkaufsgutscheine und Goodies.