Energie-Award 2022 für Stromversorgung von tropischen Inseln

Tropische Inseln sind beliebte Tourismusziele. Viele sind klein und weisen nicht genug Fläche auf, um Unterkünfte und Betriebe mit ausreichend Solarstrom zu versorgen. Swimsol verlagert die Stromproduktion deshalb auf das Meer. Firmengründer Martin Putschek hat bei einer Reise nach Südasien festgestellt, dass es auf vielen Inseln keine Alternativen zum teuren und klimaschädlichen Dieselstrom gibt. "In den Malediven gibt es rund 150 Hotelinseln. Die verbrennen am Tag teilweise 10.000 Liter Diesel ", erklärt Daniel Reichhardt von Swimsol der futurezone.

Mit seiner Idee einer klimafreundlichen Alternative zu Dieselgeneratoren für kleine Inseln hat das Unternehmen Swimsol aus Wien bereits einigen Erfolg. Für sein Produkt " SolarSea " erhält es nun den futurezone Award 2022 in der Kategorie Energie der Zukunft - powered by Google .

Zero-Investment-Option

Die Module sind mit monokristallinen Siliciumzellen bestückt und vorne und hinten verglast. Dadurch sind die Zellen so eingekapselt, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Die ganze Schwimmkonstruktion wird mit Seilen am Meeresgrund verankert und liefert den Strom über Unterwasserkabel zur Insel. In den Lagunen der Malediven reichen die Wellen selbst bei Stürmen nicht an die PV-Module heran.

Die SolarSea-Plattformen müssen regelmäßig gewartet werden. Swimsol hat deshalb eine Tochterfirma auf der Inselgruppe gegründet. Außerdem bietet sie Inseln eine "Zero Investment Option" an. Die Anlagen werden von Swimsol errichtet und betrieben. Der Strom wird der Insel verkauft und die Anlage wird in Raten abbezahlt, sodass die Insel sie nach einer gewissen Zeit selbst besitzt. Abgesehen von den Malediven ist die Firma u.a. in Malaysia und in Indonesien tätig.

Die weiteren Nominierten

In der selben Kategorie wie SolarSea für den futurezone Award 2022 nominiert war das Kleinwasserkraftwerk doro-C der doro Turbinen GmbH. Es findet in einem Seecontainer Platz, ist sehr einfach zu installieren, unterstützt geringe Wasserfallhöhen und ist freundlich zu Fischen.

Auch nominiert war das Projekt Fernwärme aus dem Rechenzentrum von Wien Energie. Abwärme von Servern der Firma Interxion wird dabei benutzt, um die Klinik Floridsdorf zu heizen.