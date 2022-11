Das war die Jury beim futurezone Award 2022

hat ein Bachelor- und Masterstudium Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur Wien (Fachbereiche Energie und Regionale Entwicklung) und ein Bachelorstudium Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien (Spezialisierungen Entrepreneurship & Innovation und Public und Nonprofit Management) absolviert.

Nach dem Studium Umwelt & Systemwissenschaften an der Universität Graz und der University of Reykjavik gab es einige Stationen in Forschungsunternehmen, immer mit dem Schwerpunkt e-Mobilität und nachhaltige Energiesysteme.

Erich Manzer, Deputy CEO Huawei Technologies Austria GmbH

Erich Manzer arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der Telekommunikationsbranche in verschiedenen Management-Positionen bei Mobilfunkbetreibern.

Seit 2009 arbeitet Manzer für Huawei und hat mit seiner Fachexpertise lange das Product and Solutions Department in Österreich geleitet. 2014 übernahm Manzer als Vice President die Verantwortung für den Account der Deutschen Telekom in Österreich. Seit 2017 leitet Manzer die gesamte Carrier Business Group in Österreich und ist stellvertretender Geschäftsführer bei Huawei.