AirborneRF gewinnt Internet of Things Award

Der Sieger in der Kategorie IoT ist ein Wiener Start-up namens Dimetor.

Im Rahmen des Internet of Things Awards - powered by A1 konnten Entwickler*innen rund um die Vernetzung von Maschinen einreichen. Die Kommunikation zwischen Maschinen gehört zu den größten Wachstumsfeldern der Telekommunikationsindustrie.



Das Wiener Start-up Dimetor hat mit AirborneRF eine IoT-Plattform für das Management von Drohnen entwickelt. Für diese einzigartige Lösung wurden Thomas Neubauer und Thomas Wana mit dem IoT Award ausgezeichnet. Damit Drohnen in der Luft unterwegs sein können, ist ein Datenaustausch zwischen Mobilfunknetzen und Systemen der Luftfahrt notwendig.



Mit AirborneRF haben die Gründer eine verlässliche Echtzeit-Kommunikation zwischen Drohnenbetreiber*innen, Luftfahrtbehörden und Drittanbietern geschaffen. Ein erster Test der Lösung wurde bereits gemeinsam mit dem Marktführer für Luftraummanagement-Software Frequentis durchgeführt.

Weitere Nominierte

Zu den weiteren Nominierten zählt die IoT-Lösung BOOXit von Peter Entenfellner und Andreas Holzleithner. Die beiden haben einen Mehrwegbehälter für die Logistikbranche entwickelt, um die Umwelt zu entlasten. Dieser kann auch mit einer App getrackt werden.



Mit IoT Baseplate wurde zudem ein Projekt des Start-ups Onsite Data Intelligence nominiert, bei dem es darum geht, Verkehrsinfotafeln intelligent zu machen.