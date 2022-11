Schubu bereitet Lernstoff digital auf und ist Start-up des Jahres

Digitale Endgeräte, wie Laptops und Tablets, gehören in der Schule längst zum Alltag. Das Start-up SchuBu bereitet Lern- und Lehrmaterialien digital auf. Ob in Deutsch, Chemie, Biologie, Geografie oder dem neuem Fach Digitale Grundbildung. Durch zusätzliche Inhalte und spielerische Elemente ergibt sich so ein echter Mehrwert beim Lernen und Lehren.

Dafür gewann das junge Unternehmen aus Wien den Start-up Award - powered by Wirtschaftsagentur Wien. Mit dem Preis werden spannende und innovative Ideen von Start-ups aus dem Technik- und IT-Bereich ausgezeichnet.

Die digitalen „SchuBücher“ sollen so einfach zu bedienen sein wie ein Buch, gleichzeitig aber auch digitale Möglichkeiten für das interaktive Erarbeiten des Lernstoffes bieten, heißt es aus dem Start-up.

Gegründet wurde Schubu von Lehrer*innen, Grafiker*innen, Webentwickler*innen und Gamedesigner*innen, die auch für die Entwicklung der Lehr- und Lernmaterialien verantwortlich zeichneten. Das gemeinsame und freudvolle Erforschen des „Wissens der Welt“ stand laut den Gründer*innen dabei im Vordergrund.