Wiener Start-up verkauft Energieeffizienz im Abo

nista.io hilft Unternehmen beim Energiesparen und nimmt dabei Anleihen an Netflix.

Das Wiener Start-up nista.io unterstützt Industriebetriebe beim Energiesparen und orientiert sich dabei an der Unterhaltungsbranche. Genauso wie Netflix oder Disney+, die ihren Kund*innen Filme und Serien gegen monatliche Gebühren verkaufen, bietet das von Absolvent*innen der TU Wien gegründete Unternehmen Vorschläge für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Abo an.

"Unsere Inhalte sind konkrete Lösungen, wie Energie eingespart werden kann", sagt Benjamin Mörzinger, der das Start-up gemeinsam mit Anna Pölzl und Markus Hoffmann gründete.

Das Einsparungspotenzial in den Unternehmen ist jedenfalls groß. Mörzinger beziffert es mit bis zu 20 Prozent. Die Industrie, die fast ein Drittel der Energie verbrauche, sei ein wichtiger Faktor zur Bewältigung der Klimakrise, sagt der Gründer.

Datenanalysesoftware und Expert*innen-Pool

Das Abomodell des Start-ups basiert auf 2 Säulen. Eine Datenanalysesoftware, die vom nist.io-Team in den vergangenen Jahren entwickelt wurde, wertet mithilfe von künstlicher Intelligenz Sensordaten von Maschinen aus. An dem KEEA (Knowledge-based Energy Efficiency Advisor) genannten Programm arbeitet das nist.io-Team seit 2019. Hervorgegangen ist sie aus einem Forschungsprojekt an der TU Wien.

Da aber Industriebetriebe keine Software, sondern Lösungen kaufen wollen, bilde die zweite Säule ein Netzwerk von Expert*innen, die auf Basis der Daten konkrete Maßnahmen vorschlagen, sagt der Gründer: "Wir bringen Daten und Experten zusammen."

Weil das Unternehmen mit vielen Kund*innen arbeite, habe man auch Vergleichswerte zu anderen Fabriken, sagt Mörzinger. Unternehmen, die besonders effizient arbeiten, können ihre Erfahrungen auch mit anderen teilen und damit Geld verdienen: "Solche Netzwerksachen funktionieren bei uns."