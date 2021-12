Carrera GO!!! Plus "DTM Start the Race" Set gewinnen

Alle großen und kleinen DTM Fans kommen im neuen Carrera GO!!! Plus "DTM Start the Race" Set voll auf ihre Kosten. Zusammen mit den starken Rennboliden von BMW und Audi gehst du mit deinen Freunden an den Start und zeigst, dass du dein Lieblingsauto auf der 6,8 Meter langen Rennstrecke am besten im Griff hast. Der BMW M4 DTM „S. v. d. Linde" und der Audi RS 5 DTM "R. Frijns" haben mit über 600 PS ordentlich Power unter der Haube und sorgen so für spannende Rennen. Also Vorsicht vor den Kurven!