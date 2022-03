Mitmachen und Fahrradtasche Sam von Feuerwear gewinnen

Geht es mit dem Fahrrad zur Schule oder Uni sind alle Bücher und Schreibutensilien sicher in der Fahrradtasche Sam aus extrem robustem Feuerwehrschlauch verstaut. Heute in der Firma und morgen im Homeoffice? Einfach alle Unterlagen aus dem Büro und das Laptop sicher einstecken und los geht es mit dem Rad, Pedelec oder E-Bike .

Sam ist schlanke 35 cm breit. Durch das Rolltop-Hauptfach mit Reißverschluss wird bei Bedarf gerade in der Höhe viel an Stauraum dazugewonnen mit einer Größe von 39 bis zu 55 cm. Selbst ein Laptop im 17-Zoll-Format oder zwei Aktenordner finden neben Getränkeflasche und Lunchbox ausreichend Platz. Für schützenswerte Dinge wie iPad oder 13-Zoll-Laptop steht innen an der verstärkten Rückseite ein offenes Fach bereit. Zusätzlich ist ein geräumiges Innenfach mit Reißverschluss für Smartphone sowie Ladekabel eingenäht. Auf der vorderen Außenseite bietet ein zusätzliches Fach mit Splash-Reißverschluss Platz für viele weitere Dinge, die schnell zur Hand sein sollten.

Ist alles Mitzunehmende verstaut, befestigt ein längenverstellbarer Gurt mit Klickverschluss das Rolltop in der richtigen Position. Der am Taschenboden und im unteren Rückenteil verarbeitete Feuerwehrschlauch macht Sam auch an den besonders beanspruchten Stellen wasser- und schmutzabweisend. Die Fahrradtasche wird in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz angeboten.