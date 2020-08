Feuerwear Rucksack-Eliot gewinnen

Mit 13 Liter Fassungsvermögen, zwei große Fächer im Innenbereich und ein Reißverschlussfach sowohl im Innen- als auch am Vorderteil bietet Elliot von Feuerwear genügend Platz für alle Dinge des Alltags. Nicht nur Laptop, Kopfhörer und Lunchbox finden in ihm Platz, auch Unterlagen und Bücher. Auch die kleinen Dinge wie Smartphone oder Portemonnaie sind im äußeren Fach stets sicher, aber in Griffweite.