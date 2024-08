Mitmachen und Alecto Smartbaby10 gewinnen

Die WLAN-Kamera kann von der App aus ferngesteuert werden, was besonders praktisch ist, wenn das Baby mobil ist oder wenn es schon etwas älter ist. Der Nachtmodus ermöglicht es, auch in der Dunkelheit ein scharfes Bild vom Kind zu erhalten. Dank des eingebauten Lautsprechers musst du nicht unbedingt direkt ins Kinderzimmer gehen, sondern kannst das Kind mit der Talk-Back-Funktion beruhigen.



Darüber hinaus verfügt die Alecto SMARTBABY10 über einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, den du einfach in der App ablesen kannst. Sobald die Kamera eine Bewegung oder ein Geräusch erkennt, kannst du eine Benachrichtigung auf dem Smartphone erhalten. Dies kannst du ganz einfach in der App einstellen. Auf diese Weise musst du die App nicht ständig im Auge behalten.