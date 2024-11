Mitmachen und Babyphone von Momcozy gewinnen

Das neue Momcozy Video Babyphone wurde vielbeschäftigte Eltern entwickelt und steht für "Smart Parenting".



Das hochauflösende Display bietet eine kristallklare Sicht auf dein Kind in jedem Moment, während der große 5800mAh Akku Tag und Nacht durchhält. Das starke Signal hat eine beeindruckende Reichweite von 1640 Metern und kann von 2 Wänden nicht gestoppt werden, so dass auch in der Küche oder im Wohnzimmer nach dem Nachwuchs sehen kannst.



Darüber hinaus kann das Videobabyphone Bewegungen des Babys erkennen, einminütige Videos aufnehmen und diese auf der mitgelieferten SD-Speicherkarte für später speichern. Sie können auch ein Foto mit einem Tastendruck aufnehmen. So verpasst man keine besonderen Momente mehr.