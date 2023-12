Carrera EVOLUTION „Flames and Fame” Set zu gewinnen

Im Carrera EVOLUTION „Flames and Fame” Set geht es in den Zweikampf auf der Autorennbahn. Angeführt wird dieser vom Mercedes-AMG GT3 Evo „SunEnergy1 Racing, No.75“ mit dem auffälligen Flammen-Aufdruck auf der Motorhaube. Sein Gegner ist der schicke KTM X-BOW GTX „Marek Rybníček, No.104“ im weiß-blau-roten Lack. Fahrer Marek Rybníček nahm mit diesem Fahrzeug an Bergrennen, wie dem Ecce-Homo Šternberk, teil.