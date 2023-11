DINOSAURS: Mission Dino Camp - Games zu gewinnen

In DINOSAURS: Mission Dino Camp erkunden Spieler*innen ab 6 Jahren als Dino-Forscher Jack einen riesigen tropischen Urwald, der gleichzeitig die Heimat der faszinierenden schleich DINOSAURS ist. Vor Ort warten herrliche Aussichten, wunderschöne Ebenen und dichte Wälder darauf, erkundet zu werden. Dabei reisen sie zu Fuß, per Quad oder Jeep durch die Gegend, halten nach Dinosauriern Ausschau und bringen sie in die Basis, um sich dort um sie zu kümmern.