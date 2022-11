Mitmachen und Familienspiel Coco Crazy von Ravensburger gewinnen

Sechs bunte Affenbanden haben sich in Kokosnüssen versteckt. Doch wo steckt welche? Hier wird wie wild gewürfelt, getauscht, geraten - und die Spieler*innen erleben dabei so manche Überraschung! Wer kann sich am besten merken, wo welche Affenbande steckt und hat zuerst seine Affen in unterschiedlichen Farben gesammelt?

In jeder Kokosnuss versteckt man zu Beginn sechs Affen einer Farbe und stellt diese auf die Felder des runden Spielplans. Nun werden die Kokosnüsse so oft hin und her getauscht, bis niemand mehr weiß, wo welche Bande ist. In jedem Spielzug würfelt der Spieler, dann wird die gewürfelte Aktion ausgeführt: Mal dürfen alle Spieler geheim in eine Kokosnuss schauen, mal diese auf dem Spielplan vertauschen, den Plan drehen oder auf eine bestimme Nuss tippen, um die darin verborgene Affenbande zu erraten. Stimmt der Tipp und besitzt der Spieler den Affen dieser Farbe noch nicht, darf er ihn zu sich nehmen.

Wie erstaunlich, dass sich oft eine ganz andere Farbe in der Kokosnuss befindet - obwohl man doch so gut aufgepasst hat! Sobald ein Spieler alle Affen in unterschiedlicher Farbe gesammelt hat, gewinnt er die Spielerunde.



Coco Crazy ist auch in größeren Spielgruppen bis zu 8 Spielern möglich.